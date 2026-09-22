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Последний гол великого Блохина за сборную СССР — каким он был: вернул надежду всей стране!

Последний гол великого Блохина за сборную СССР — каким он был: вернул надежду всей стране!

Исторический 42-й мяч!Легендарный нападающий киевского «Динамо» Олег Блохин за свою длительную и выдающуюся карьеру наколотил 42 гола за сборную.

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