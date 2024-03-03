Patriot, NASAMS, Abrams, CAESAR: русские «отлично развлекаются» с лучшим вооружением НАТО

SC

Serg Che

"...Все они, судя по всему, были уничтожены ZALA Ланцет, что доказывает, насколько смертоносны и экономически эффективны эти барражирующие боеприпасы/дроны-камикадзе. Один ZALA Ланцет стоит около 30 тысяч долларов, а CAESAR — до семли миллионов долларов. Цена M109A6 «Paladin» составляет более 14 миллионов долларов, а Archer — около пяти миллионов долларов. Но огромная разница в стоимости не является самой большой проблемой для ВСУ. Наибольший дискомфорт вызывает дисбаланс между Россией и Украиной в количестве артиллерийских снарядов. По разным оценкам, Москва сейчас имеет весьма комфортное преимущество 12:1...." © - После этого сотни мульонов выденляемых траншами Бандеристану перестают видится такими уж крупными пожертвованиями (особливо по соотношению цена - качество и очередной раз видишь насколько переоценён доллар и евро и как недооценён рубль!)))