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Сергей Собянин рассказал о планах развития московского здравоохранения

Сергей Собянин рассказал о планах развития московского здравоохранения

В 2024 году в столице завершили строительство 13 крупных объектов медицинской инфраструктуры общей площадью более 100 тысяч квадратных метров, а также реконструировали несколько корпусов многопрофильных стационаров.

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