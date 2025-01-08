Сергей Собянин рассказал о планах развития московского здравоохранения

В 2024 году в столице завершили строительство 13 крупных объектов медицинской инфраструктуры общей площадью более 100 тысяч квадратных метров, а также реконструировали несколько корпусов многопрофильных стационаров.
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