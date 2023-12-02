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Закон и Порядок

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Ушёл из жизни герой-десантник, тот самый «Батяня-комбат»

Ушёл из жизни герой-десантник, тот самый «Батяня-комбат»

Александр Петрович Солуянов родился 19.12.1953 в селе Пономарёвка Пономарёвского района Оренбургской области в крестьянской семье.

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