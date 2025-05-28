Илон Маск назвал борьбу с бюрократией в правительстве очень сложной задачей

Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск признал, что ситуация с бюрократией в США значительно хуже, чем он предполагал и назвал борьбу с правительственной бюрократией «невероятно сложной задачей».
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