Еврокомиссия не может лишить МОК финансирования за допуск российских спортсменов

Еврокомиссия не финансирует Международный олимпийский комитет (МОК), поэтому не может лишить организацию европейского финансирования в качестве санкций за допуск россиян и белорусов, заявила представитель ЕК Анна-Кайса Иконен.
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