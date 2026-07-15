Еврокомиссия не может лишить МОК финансирования за допуск российских спортсменов

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Еврокомиссия не финансирует Международный олимпийский комитет (МОК), поэтому не может лишить организацию европейского финансирования в качестве санкций за допуск россиян и белорусов, заявила представитель ЕК Анна-Кайса Иконен.