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Еврокомиссия не может лишить МОК финансирования за допуск российских спортсменов

Еврокомиссия не может лишить МОК финансирования за допуск российских спортсменов

Еврокомиссия не финансирует Международный олимпийский комитет (МОК), поэтому не может лишить организацию европейского финансирования в качестве санкций за допуск россиян и белорусов, заявила представитель ЕК Анна-Кайса Иконен.

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