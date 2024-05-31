На Украине на Золочевском направлении под Харьковом объявили эвакуацию

Украинские власти объявили эвакуацию жителей на Золочевском направлении в Харьковской области. Об этом заявил начальник Золочевской поселковой военной администрации Виктор Коваленко, сообщает Telegram-канал "Харьков Life".
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