Томас Бах: «С 2021 года олимпийское движение внесло на борьбу с допингом 319 миллионов долларов»

«С 2021 года олимпийское движение внесло на борьбу с допингом 319 миллионов долларов. Также мы усилили отдел WADA по борьбе с расследованием вкладом в 20 миллионов долларов», – сказал Бах на симпозиуме WADA.
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