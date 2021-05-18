Сотрудники полиции в Тюменской области раскрыли кражу имущества на сумму более 1 млн рублей

Сотрудники полиции в Тюменской области раскрыли кражу имущества на сумму более 1 млн рублей

В дежурную часть полиции Тюменского района с сообщением о пропаже четырёх меховых шуб, а также ювелирных изделий обратилась жительница одной из деревень.

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