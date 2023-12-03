❗️ После урагана в Крыму без света находятся ещё 238 абонентов По информации министра чрезвычайных ситуаций РК Сергея Садаклиева, 547 человек в Черноморском, Симферопольском и Бахчисарайском районах остаются отключенными от электричества.
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