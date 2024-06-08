По данным ВОЗ, Россия занимает шестое место в Европе по заболеваемости корью на 1 миллион человек

На Петербургском международном экономическом форуме глава российского представительства Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Батыр Бердыклычев заявил, что Россия занимает шестое место в Европе по заболеваемости корью на 1 млн населения.
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