День сворачивания в клубочек и прочие необычные праздники, которые отмечают 18 декабря Ирина ОрлонскаяВ разных уголках мира существует масса веселых и эксцентричных праздников, которые отмечаются с юмором и оригинальностью.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии