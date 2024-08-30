Ши Тайфэн встретился с делегацией Конституционно-демократической партии Японии

Пекин, 29 августа /Синьхуа/ -- Член Политбюро ЦК КПК, заведующий Отделом единого фронта ЦК КПК Ши Тайфэн в четверг в Пекине встретился с делегацией Конституционно-демократической партии Японии во главе с ее генеральным секретарем Кацуей Окадой.