Зеленского посадили подальше от Трампа на похоронах сенатора Грэма*

На церемонии прощания с сенатором Линдси Грэмом* в Вашингтонском национальном кафедральном соборе Владимир Зеленский оказался среди гостей пятого ряда, тогда как президент США Дональд Трамп занял место в первой линии.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии