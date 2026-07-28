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Зеленского посадили подальше от Трампа на похоронах сенатора Грэма*

На церемонии прощания с сенатором Линдси Грэмом* в Вашингтонском национальном кафедральном соборе Владимир Зеленский оказался среди гостей пятого ряда, тогда как президент США Дональд Трамп занял место в первой линии.

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