Зеленского посадили подальше от Трампа на похоронах сенатора Грэма*

Новости внутренней и внешней политики в России

На церемонии прощания с сенатором Линдси Грэмом* в Вашингтонском национальном кафедральном соборе Владимир Зеленский оказался среди гостей пятого ряда, тогда как президент США Дональд Трамп занял место в первой линии.