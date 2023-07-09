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Передача кассетных бомб - проблема для Киева: На Украине поняли, во что ввязались

Передача кассетных бомб - проблема для Киева: На Украине поняли, во что ввязались

Если США нашли способ сбыть кассетные боеприпасы, которые невозможно использовать самостоятельно, что мешает России поступить так же? Об убийственной ситуации начали говорить украинские инсайдеры - дальше заговорят и местные военные эксперты.

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