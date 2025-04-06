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Царьград

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Польша: истребители вернулись на базу после ложной тревоги по авиации РФ

Польша: истребители вернулись на базу после ложной тревоги по авиации РФ

Польские военные вернули истребители на базы после тревоги из-за активности российской авиации. ПВО и радиолокационные системы вернулись к стандартной работе.

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