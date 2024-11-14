Стала известна личность погибшего при подрыве машины в Севастополе капитана

При взрыве автомобиля в Севастополе погиб начальник штаба — заместитель командира 41-й бригады ракетных кораблей и катеров Черноморского флота Российской Федерации (ЧФ РФ) капитан первого ранга Валерий Транковский.
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