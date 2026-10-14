В Самаре 15 октября пройдёт круглый стол о репродуктивном здоровье, на котором медики и эксперты обсудят рост бесплодия, новые риски — от экологии до хронического стресса — и способы привлечь молодёжь 18–25 лет к скринингу.
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