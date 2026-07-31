ВС РФ разгромили сухогруз и Одесский НПЗ, используемые армией Украины

В течение дня ВС РФ продолжили проведение операций по поражению объектов ВСУ, в результате чего были поражены: резервуар с горюче-смазочными материалами и производственные помещения Одесского нефтеперерабатывающего завода, а также сухогруз, который транспортировал грузы для ВСУ.