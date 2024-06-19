Бабушка просит тайно решить вопрос? Внук Пугачевой Пресняков вернулся в Россию по делу

Семья Аллы Борисовны внезапно для нее самой разбрелась по миру. Теперь всем родственникам приходится заниматься обустройством, искать себе новые дома, а главное, и новую аудиторию, потому что старые поклонники, чувствуя предательство, отказались от прослушивания песен вокалистов и их поддержки.