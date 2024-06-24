Депздрав: при ракетном ударе по Севастополю пострадали 153 человека

В Севастополе при атаке американскими ракетами ATACMS пострадали 153 человека. Из них примерно половину госпитализировали, сообщил на аппаратном совещании глава департамента здравоохранения города Виталий Денисов.
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