Мировое обозрение

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Как уничтожить транспортную инфраструктуру ВСУ

Как уничтожить транспортную инфраструктуру ВСУ

«Только полное уничтожение украинской логистической и промышленной инфраструктуры… может обеспечить победу в СВО», – пишет телеграм-канал «Рыбарь», обращая внимание на то, что «даже при учёте массированных ударов по важным стратегическим предприятиям ВПК без уничтожения логистической инфраструктуры на Украине результат будет менее эффективным, так как всё необходимое вооружение и боеприпасы будут завозить из-за границы».

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