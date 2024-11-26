В победе на войне главное — не упустить нужный момент Наверняка сам Байден и те, кто ему советовал разрешить пуски оперативно-тактических ракет ATACMS, были уверены, что Москва в очередной раз утрётся от этого плевка в лицо и никаких решительных шагов не предпримет.