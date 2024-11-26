Тайная доктрина
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Тайная доктрина

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В победе на войне главное — не упустить нужный момент

В победе на войне главное — не упустить нужный момент

В победе на войне главное — не упустить нужный момент Наверняка сам Байден и те, кто ему советовал разрешить пуски оперативно-тактических ракет ATACMS, были уверены, что Москва в очередной раз утрётся от этого плевка в лицо и никаких решительных шагов не предпримет.

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Комментарии
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Иван Ураганов
Действительно,наши практически отвечают только на ракетные удары хохлов.Если хохлы молчат и наши сидят тихо.По принципу,ты мне,я тебе.
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14 час.
АНГЕЛ АНГЕЛ
Давайте оставим вопросы о принятие решений военным. Мы их планы не знаем, а надо взять еще Одессу, Николаев, сухопутный путь освободить до приднестровья и очистить все эти территории. Решать надо все по мере необходимости, сохраняя жизни наших парней героев.
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8 час.

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