В победе на войне главное — не упустить нужный момент Наверняка сам Байден и те, кто ему советовал разрешить пуски оперативно-тактических ракет ATACMS, были уверены, что Москва в очередной раз утрётся от этого плевка в лицо и никаких решительных шагов не предпримет.
В победе на войне главное — не упустить нужный момент
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Иван Ураганов
Действительно,наши практически отвечают только на ракетные удары хохлов.Если хохлы молчат и наши сидят тихо.По принципу,ты мне,я тебе.
Ответить
14 час.
АНГЕЛ АНГЕЛ
Давайте оставим вопросы о принятие решений военным. Мы их планы не знаем, а надо взять еще Одессу, Николаев, сухопутный путь освободить до приднестровья и очистить все эти территории. Решать надо все по мере необходимости, сохраняя жизни наших парней героев.
Ответить
8 час.
Свежие комментарии