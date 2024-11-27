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Названы три самых быстрых автомобиля, и все они из соседней страны

Названы три самых быстрых автомобиля, и все они из соседней страны

Тройка лидеров производится… да, в Китае. Какие автомобили являются самыми быстрыми по показателю разгона, а также сколько денег придется выложить за них — рассказываем! Hyper SSR , фото: VDWI AutomotiveНа первом месте списка — SSR Sprint Ultimate Version от компании Hyper.

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