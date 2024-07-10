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Миша Зверев о травме колена у брата: «Есть подозрение, что она серьезнее, чем ожидалось»

Миша Зверев о травме колена у брата: «Есть подозрение, что она серьезнее, чем ожидалось»

В матче с Кэмероном Норри немец поскользнулся и упал на колено. «Саша снова обратился к врачу. Он откачал ему 40 миллилитров жидкости из колена.

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