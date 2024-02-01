Владельцы iPhone 15 Pro всё меньше довольны покупкой: смартфоны быстро разряжаются

Через месяц после появления линейки iPhone 15 были опубликованы первые данные PerfectRec, показывающие степень удовлетворения владельцев iPhone 15 Pro, которая находится ниже, чем у пользователей iPhone 13 Pro и 14 Pro.
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