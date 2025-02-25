В России предлагают создать рейтинг безопасности банков. Как выяснили «Известия», такой законопроект 26 февраля будет внесен в Госдуму вице-спикером парламента Алексанром Бабаковым и главой фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергеем Мироновым.
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