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Царьград

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«Ямал Медиа» завершил издание двух печатных СМИ в Ноябрьске

«Ямал Медиа» завершил издание двух печатных СМИ в Ноябрьске

С 1 сентября 2026 года в рамках медиареформы правительства Ямала в Ноябрьске закрылись газета «Северная вахта» и журнал «Ноябрьск» из-за нерентабельности.

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