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Конкурент Mercedes-Maybach GLS и BMW X7 от Huawei пользуется бешеной популярностью в Китае — на Aito M9 оформлено уже более 40 000 заказов

Конкурент Mercedes-Maybach GLS и BMW X7 от Huawei пользуется бешеной популярностью в Китае — на Aito M9 оформлено уже более 40 000 заказов

Huawei похвалилась большим спросом на свой флагманский автомобиль Aito M9, который выступает аналогом и конкурентом (на своем домашнем рынке) немецкому премиуму в лице BMW X7 и Mercedes-Maybach GLS: на автомобиль собрано уже 40 тысяч заказов.

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