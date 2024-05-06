В Астраханскую область не допустили ввоз почти ста тонн растительной продукции с сомнительной маркировкой

Все пять партий груза вернули в Казахстан. Территориальным управлением Россельхознадзора совместно с сотрудниками межрегионального погрануправления ФСБ и мобильной группой Астраханской таможни на фитосанитарном посту «Караозек» (Красноярский район) было выявлено нарушение карантинного фитосанитарного законодательства при ввозе 96,5 тонн продовольствия из Казахстана.
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