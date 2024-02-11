Собянин: В московском "Банке технологий" собрано 460 отечественных разработок

Более 460 высокотехнологичных отечественных разработок собрано в столичном "Банке технологий". Это бесплатный сервис, который помогает предприятиям быстро подобрать инструменты и IT-решения для цифровизации и автоматизации производства, рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.