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Царьград

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Собянин: В московском "Банке технологий" собрано 460 отечественных разработок

Собянин: В московском "Банке технологий" собрано 460 отечественных разработок

Более 460 высокотехнологичных отечественных разработок собрано в столичном "Банке технологий". Это бесплатный сервис, который помогает предприятиям быстро подобрать инструменты и IT-решения для цифровизации и автоматизации производства, рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

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