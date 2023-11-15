«Голден Стэйт» потерпел четвертое поражение кряду

«Голден Стэйт Уорриорз» без Стефа Карри потерпел поражение в матче с «Миннесотой Тимбервулвз». В ночь на 15 ноября в Окленде завершился матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Голден Стэйт Уорриорз» принимал «Миннесоту Тимбервулвз».