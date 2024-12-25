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Жительница Красноярского края осуждена на 5 лет за отравление сына "Азелитом"

Жительница Красноярского края осуждена на 5 лет за отравление сына "Азелитом"

В Красноярском крае суд приговорил 34-летнюю жительницу Манского района к 5 годам колонии за то, что она заставила 11-летнего сына выпить чистящее средство "Азелит".

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