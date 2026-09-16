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ФРС впервые за три года повысила ставку

Федеральная резервная система США повысила базовую ставку на 25 базисных пунктов, до 3,75–4%, следует из решения регулятора.

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