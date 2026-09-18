Венера вышла на максимальную яркость — увидеть планету можно до 25 сентября

Вечернюю «звезду» стоит искать низко над западным горизонтом сразу после захода Солнца Венера во второй половине сентября достигнет максимальной видимой яркости и будет хорошо наблюдаться с 18 по 25 сентября.
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