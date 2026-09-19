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Украинский МИД поблагодарил Трампа за "адские санкции"

Украинский МИД поблагодарил Трампа за "адские санкции"

США ввели новый пакет санкций против России и Ирана. Президент Дональд Трамп подписал соответствующий закон, получивший двухпартийную поддержку в Конгрессе.

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