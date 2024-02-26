Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Любопытно, однако

76 217 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • саша дмитренко
    эл,  кошелек  это  не  крипта!ЦБ негласно перек...
  • Нина Комарова
    Моя племянница с мужем и дочкой бежали из Украины (г.Лисичанск) в 90-ые годы после того, когда к ним с автоматами вор..."Выселяли целыми ...
  • Алина Белова
    Не нравится жить в России, живи  там, где  нравится. И разговор  закончен."Выселяли целыми ...

Образ российской полиции в глазах мигрантов

Образ российской полиции в глазах мигрантов

Политинформация ". «Деньги вместо языка» - что подразумевают об этом мигранты?  Многие мигранты придерживаются мнения, что лучше дать взятку полицейским, даже если они остановили их без каких-либо причин.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Тамара Елисеева
Самое лучшее, чтобы не попадаться полиции и не изучать законы России, не приезжать в нашу страну, а жить там где родились. Хорошего вы ни себе, а тем более нам, вы не привозите. Болезни, воровство, наркотики, убийства, это всё от вас в нашей стране. Хотим спокойно жить, вечером гулять по улице, ребятишек выпускать гулять, а вы нам со своим умишком не даёте нормально жить
Ответить
3 час.

Картина дня

наверх