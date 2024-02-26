Политинформация ". «Деньги вместо языка» - что подразумевают об этом мигранты? Многие мигранты придерживаются мнения, что лучше дать взятку полицейским, даже если они остановили их без каких-либо причин.
Образ российской полиции в глазах мигрантов
Комментарии
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Тамара Елисеева
Самое лучшее, чтобы не попадаться полиции и не изучать законы России, не приезжать в нашу страну, а жить там где родились. Хорошего вы ни себе, а тем более нам, вы не привозите. Болезни, воровство, наркотики, убийства, это всё от вас в нашей стране. Хотим спокойно жить, вечером гулять по улице, ребятишек выпускать гулять, а вы нам со своим умишком не даёте нормально жить
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