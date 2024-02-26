Образ российской полиции в глазах мигрантов

Тамара Елисеева

Самое лучшее, чтобы не попадаться полиции и не изучать законы России, не приезжать в нашу страну, а жить там где родились. Хорошего вы ни себе, а тем более нам, вы не привозите. Болезни, воровство, наркотики, убийства, это всё от вас в нашей стране. Хотим спокойно жить, вечером гулять по улице, ребятишек выпускать гулять, а вы нам со своим умишком не даёте нормально жить