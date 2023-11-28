"У самолетов шансов нет": "Известия" показали работу расчетов ПЗРК "Игла"

Скриншот видео Под Угледаром на южнодонецком направлении расчеты зенитного ракетного комплекса (ПЗРК) "Игла" морской пехоты Тихоокеанского флота (ТОФ) защищают пехоту от атак с воздуха, позволяя им продвигаться вперед.
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