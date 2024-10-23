Оренбургский бизнес-омбудсмен провел заседание Экспертного совета по маркировке интернет рекламы

Члены Совета, общественные бизнес-омбудсмены Гульфия Узякова и Наталья Бельских, обсудили с Уполномоченным по защите прав предпринимателей в Оренбургской области профилактические вопросы соблюдения законодательства по маркировке интернет рекламы, возможность организации бесплатных просветительских мероприятий для бизнеса для популяризации темы безопасного и эффективного ведения бизнеса в сети Интернет.