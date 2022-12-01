Вечерний Новосибирск

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Мухи откроют секрет долгожительства ученым из Новосибирска

Мухи откроют секрет долгожительства ученым из Новосибирска

Как рассказали в «Науке в Сибири», сейчас над исследованием продолжительности жизни дрозофил работают ученые ИМКБ СО РАН совместно с Институтом биологии гена РАН и организацией Open Longevity — сообществом людей, заинтересованных в продлении жизни.

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