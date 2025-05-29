Трамваи №4 и 4А не выйдут на маршруты в Иркутске 31 мая и 1 июня

В Иркутске 31 мая и 1 июня не будут работать трамвайные маршруты №4 и 4А («Братская – Центральный рынок» и «Братская – Железнодорожный вокзал» соответственно) из-за строительно-монтажных работ на пересечении улиц Баррикад и Фридриха Энгельса, где пролегает их путь.