Трамваи №4 и 4А не выйдут на маршруты в Иркутске 31 мая и 1 июня

В Иркутске 31 мая и 1 июня не будут работать трамвайные маршруты №4 и 4А («Братская – Центральный рынок» и «Братская – Железнодорожный вокзал» соответственно) из-за строительно-монтажных работ на пересечении улиц Баррикад и Фридриха Энгельса, где пролегает их путь.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии