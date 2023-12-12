Что происходит с рынком рефрижераторов в России

Рост продаж, хоть и неровный, происходил во всех сегментах автомобилей для транспортировки температурных грузов: городская доставка, перевозка из распределительных центров и развозка по городу, международные и междугородние рейсы.
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