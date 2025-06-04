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«Возраст ни при чем»: чем Александра Маршала покорила девушка на 36 лет младше него

«Возраст ни при чем»: чем Александра Маршала покорила девушка на 36 лет младше него

Александр Маршал откровенно рассказал об отношениях с возлюбленной. Чем заслуженного артиста РФ покорила журналистка младше его на 36 лет? И почему пара так и не дошла до ЗАГСа? Какое влияние избранница оказывает на знаменитого певца? И правда, что они собираются стать родителями? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

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