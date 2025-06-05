Нам шашечки или ехать? Злые мысли о диверсии «Паутина»

Александр Симаков

Это не автор нагородил, это ты недогородил. И ты бы не признавался на весь мир в своём, мягко говоря, низком IQ. Надо не только СМС-ки читать и клипы в тик-токе смотреть, но и более серьезные тексты регулярно читать, чтобы их осиливать.