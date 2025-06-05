Исторические напёрстки Продолжаем собирать невесёлые думки о проведенной атаке на воздушную компоненту Стратегической ядерной Триады России.
Нам шашечки или ехать? Злые мысли о диверсии «Паутина»
Комментарии
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дмитрий 900
Ну автор тут и нагородил я даже не осилил
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9 час.
Александр Симаков
Это не автор нагородил, это ты недогородил. И ты бы не признавался на весь мир в своём, мягко говоря, низком IQ. Надо не только СМС-ки читать и клипы в тик-токе смотреть, но и более серьезные тексты регулярно читать, чтобы их осиливать.
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6 час.
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