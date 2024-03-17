Поджоги и вандализм на избирательных участках могут приравнять к госизмене

"...тогда взрывчатку в автобус с детьми...." И в этом - очередном - случае, мы ответим все также " зло будет наказано...террористы получат достойный ответ..." И дальше будем ждать подобное....

Никого из них нельзя жалеть. Ни старух, ни малолеток. Все взрослые и прекрасно одупляли, что совершают преступление. Или они думали, что им ничего не будет за такое!? Щазз! Сажать нах!

Николай Кузнецов

Да знаю я вас таких. На чужой счет вы все решительные и жёсткие, а как вас или близких коснется, так сразу - он не мог такое сделать, не верю в это, он не виноват. Зато глупую старуху готовы засадить, вместо того, чтобы просто наказать. Это одно, а второе - для самых туповатых, я ведь писал о незначительных проступках, зеленка, краска и т.п.