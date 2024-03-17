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Поджоги и вандализм на избирательных участках могут приравнять к госизмене

Поджоги и вандализм на избирательных участках могут приравнять к госизмене

Попытки поджога избирательных участков или вливания в избирательные урны различных жидкостей зафиксированы в двух десятках российских регионов.

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Комментарии
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Анфиса Иванова
&quot;...тогда взрывчатку в автобус с детьми....&quot;  И в этом - очередном - случае, мы ответим все также &quot; зло будет наказано...террористы получат достойный ответ...&quot;  И дальше будем ждать подобное....
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13 час.
Анна Лисовская
Никого из них нельзя жалеть. Ни старух, ни малолеток. Все взрослые и прекрасно одупляли, что совершают преступление. Или они думали, что им ничего не будет за такое!? Щазз! Сажать нах!
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10 час.
Николай Кузнецов
Да знаю я вас таких. На чужой счет вы все решительные и жёсткие, а как вас или близких коснется, так сразу - он не мог такое сделать, не верю в это, он не виноват. Зато глупую старуху готовы засадить, вместо того, чтобы просто наказать. Это одно, а второе - для самых туповатых, я ведь писал о незначительных проступках, зеленка, краска и т.п.
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4 час.

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