Серебрян: «Энтузиазм в Тирасполе, похоже, поубавился»

Энтузиазм в Тирасполе, похоже, поубавился, считает вице-премьер по реинтеграции. Хотя по возвращении из России Вадим Красносельский заявил, что Россия «скоро» возобновит поставки газа, Олег Серебрян заявил в программе Cutia Neagră PLUS, что газ в какой-то момент будет, но маловероятно, что он будет доступен до конца января.