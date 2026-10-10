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Арбитраж признал незаконным разрыв Финляндией контракта по АЭС «Ханхикиви-1»

Арбитраж признал незаконным разрыв Финляндией контракта по АЭС «Ханхикиви-1»

Решение Финляндии расторгнуть в одностороннем порядке контракт с «Росатомом» на строительство АЭС «Ханхикиви-1» было незаконным, признал Международный арбитражный суд при Международной торговой палате.

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