«Банда Лермонтова»: зачем русские офицеры «стали» абреками

Абреками народы Кавказа называли изгоев, вынужденных влачить одинокое существование в горах. Изначально ими становились преступники, которых вынуждали покидать родные аулы за какие-либо тяжкие нарушения закона.
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