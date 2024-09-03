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Лариса Долина попросила защиты у государства. Певице и ее семье угрожают расправой

Лариса Долина попросила защиты у государства. Певице и ее семье угрожают расправой

Певица Лариса Долина попросила взять ее и ее семью под госзащиту. Артистка направила обращение на имя главы УВД по Центральному административному округу с просьбой поставить охрану на ее жилье и имущество, сообщает Baza в Telegram.

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