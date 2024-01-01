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Мировое обозрение

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Индия начала год с запуска в космос аппарата для тщательного изучения чёрных дыр

Индия начала год с запуска в космос аппарата для тщательного изучения чёрных дыр

Индия запустила в понедельник, 1 января, свой первый спутник для изучения черных дыр и исследования поляризации интенсивных источников рентгеновского излучения — X-ray Polarimeter Satellite (XPoSAT), сообщил ресурс Bloomberg.

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